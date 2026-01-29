Reizgas an Realschule Ludwigshafen: Reizgas-Vorfälle an Schule – Polizei ermittelt mehrere Jugendliche Ludwigshafen: Reizgas-Vorfälle an Schule – Polizei ermittelt mehrere Jugendliche. 29.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: dpa Einer der Verdächtigen vwurde bei seiner Vernehmung an der Realschule in der Karolina-Burger-Straße aggressiv und musste gefesselt werden (Symbolbild). Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: Zur Startseite Ähnliche Artikel Tatverdächtige ermittelt Ludwigshafen: Erneut Polizeieinsatz an Karolina-Burger-Realschule Am dritten Tag in Folge wurde Reizgas in der Karolina-Burger-Realschule versprüht. Zwei Schüler mussten ins Krankenhaus. Ein 14- und ein 15-Jähriger sollen für die Vorfälle verantwortlich sein. 28.01.2026 Fünf Schüler im Krankenhaus Ludwigshafen: 25 Verletzte nach erneutem Reizgas-Einsatz an Schule Bereits am Montag klagten 14 Menschen an der Karolina-Burger-Realschule über Atemwegsreizungen. Am Dienstag musste die Polizei erneut zu der Schule ausrücken. 27.01.2026 Atemwegsreizungen Ludwigshafen: 14 Verletzte an Karolina-Burger-Realschule Mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte haben in Ludwigshafen nach dem Durchqueren der Karolina-Burger-Realschule Atemwegsreizungen erlitten. Die Schule steht bundesweit im Fokus. 26.01.2026 Blaulicht Rimbach: Reizgas an Dietrich-Bonhoeffer-Schule versprüht - drei Verdächtige im Visier In einer Schultoilette wurde Reizgas versprüht. Mehrere Schüler erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Eine Person kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. 13.11.2025 Polizei durchsucht Schule Polizei gibt Entwarnung: Messeralarm an Schule war Fehlalarm Nach einem Messeralarm durchsucht die Polizei eine Realschule in Ludwigshafen. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet. Es wurden weder Verdächtige noch Verletzte gefunden. 29.10.2025