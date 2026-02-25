Verfolgungsfahrt

Ludwigshafen/Mannheim: 17-Jähriger flieht über A6 vor Polizei

Ein 17-Jähriger ist ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs. Die Polizei entdeckt ihn - und er ergreift die Flucht.

In Mannheim setzte der 17-Jährige seine Flucht zu Fuß fort (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ludwigshafen/Mannheim. Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, zwischen Ludwigshafen und Mannheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilen, war er dabei in einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs, der zudem mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet war.

Bei seiner Flucht fuhr der 17-Jährige über die A6, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem Dienst-Kraftfahrzeug kam. Anschließend versuchte der Flüchtige in Mannheim zu Fuß weiter zu fliehen. Die Polizeistreife konnte ihn aber schnell schnappen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis besaß. Ihn erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten. Der entstanden Schaden liegt bei rund 16.000 Euro. (sig)

