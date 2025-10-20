Mannheim: 13-jähriges Mädchen wohlbehalten zurück
Die 13-Jährige war nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim, in dem sie wohnt, zurückgekehrt. Am Dienstag wurde sie wohlbehalten angetroffen.
Mannheim. Ein 13-jähriges Mädchen wurde seit Freitagnachmittag (17. Oktober) vermisst. Wie die Polizei berichtet, kehrte die Vermisste nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim zurück, in dem sie wohnt. Bereits in den letzten Wochen war die 13-Jährige öfters abgehauen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, ist das Mädchen nun wieder wohlbehalten zurück. (bw)