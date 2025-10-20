Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 13-jähriges Mädchen wohlbehalten zurück 

Die 13-Jährige war nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim, in dem sie wohnt, zurückgekehrt. Am Dienstag wurde sie wohlbehalten angetroffen.

(Symbolbild). Foto: Marco Schilling
(Symbolbild).

Mannheim. Ein 13-jähriges Mädchen wurde seit Freitagnachmittag (17. Oktober) vermisst. Wie die Polizei berichtet, kehrte die Vermisste nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim zurück, in dem sie wohnt. Bereits in den letzten Wochen war die 13-Jährige öfters abgehauen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, ist das Mädchen nun wieder wohlbehalten zurück. (bw)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst

Der letzte Kontakt zu dem Jugendlichen bestand am 9. September. Die Polizei bittet um Mithilfe (Bild im Beitrag).

26.09.2025

Wiesloch: 14-Jähriger vermisst - Fahndung erfolgreich
Fahndung

Wiesloch: 14-Jähriger vermisst - Fahndung erfolgreich

Ein Jugendlicher aus Wiesloch wurde vermisst. Der Junge konnte am späten Abend von der Polizei aufgegriffen werden.

29.04.2025

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Blaulicht

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Der 70-jährige Ullrich Herrmann aus Lorsch ist wohlbehalten zurück.

20.06.2024

14-jähriges Mädchen aus Ludwigshafen wird vermisst
Polizei

14-jähriges Mädchen aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Donnerstagabend wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

15.03.2024

Vermisster 53-jähriger ist wohlbehalten zurückgekehrt
Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis

Vermisster 53-jähriger ist wohlbehalten zurückgekehrt

Vermisster tauchte im Laufe des Nachmittags wieder im PZN auf. Öffentlichkeitsfahndung ist eingestellt.

04.01.2024