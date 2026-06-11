Verletzungen am Kopf

Mannheim: 14-Jährige von Straßenbahn erfasst

An der Haltestelle „Mannheim Schloss“ ist eine Jugendliche beim Überqueren der Gleise verletzt worden.

Die Jugendliche wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Thomas Tröster
Die Jugendliche wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Mannheim. Eine 14-Jährige ist am Donnerstag in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Jugendliche die Bahngleise an der Haltestelle „Mannheim Schloss“ überqueren. Dabei wurde sie von der Straßenbahn erfasst. Die 14-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen zu den konkreten Umständen des Unfalls und dessen Hergangs durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

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