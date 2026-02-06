Mannheim: 18-jähriger Audi-Fahrer verliert bei Verfolgungsjagd Kontrolle - eine Verletzte
Die Polizei wollte den 18-Jährigen eigentlich nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren - doch er gab Gas und flüchtete. Wenig später verlor er die Kontrolle über den Audi. Seine Beifahrerin wurde dabei verletzt.
Mannheim/Ludwigshafen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen in Mannheim unter Drogeneinfluss vor einer Polizeikontrolle abgehauen. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Verfolgungsjagd die 22-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug in der Innenstadt lediglich aufgrund eines defekten Rücklichts auf. Deutliche Anhaltesignale wie Blaulicht, Leuchtschrift und Lichthupe ignorierte der 18-Jährige jedoch und gab Gas.
Auf der Kurt-Schumacher-Brücke beschleunigte der Audi-Fahrer auf eine Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometer. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen über die Brücke nach Ludwigshafen, wo der junge Mann auf die Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke abbog. Der 18-Jährige geriet jedoch hinter der Unterführung der Kaiser-Wilhelm-Straße ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und blieb auf dem Grünstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, stehen. Trotz der hohen Geschwindigkeit und der riskanten Manöver gefährdete der 18-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Seine Beifahrerin klagte nach der Verfolgungsjagd jedoch über Schmerzen im Nacken und am Knöchel.
Bei der weiteren Überprüfung des Audi-Fahrers fielen den Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund, jedoch reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis-Produkte. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der junge Mann den Audi ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters benutzt hatte. Auch eine gültige Fahrerlaubnis hatte der 18-Jährige nicht.
Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gegen den jungen Mann wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung dauern an. Zudem erwarten ihn Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. (heh)