Unter Drogeneinfluss

Mannheim: 18-jähriger Audi-Fahrer verliert bei Verfolgungsjagd Kontrolle - eine Verletzte

Die Polizei wollte den 18-Jährigen eigentlich nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren - doch er gab Gas und flüchtete. Wenig später verlor er die Kontrolle über den Audi. Seine Beifahrerin wurde dabei verletzt.

Eigentlich wollte die Polizei den Audi nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Eigentlich wollte die Polizei den Audi nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren (Symbolbild).

Mannheim/Ludwigshafen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen in Mannheim unter Drogeneinfluss vor einer Polizeikontrolle abgehauen. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Verfolgungsjagd die 22-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug in der Innenstadt lediglich aufgrund eines defekten Rücklichts auf. Deutliche Anhaltesignale wie Blaulicht, Leuchtschrift und Lichthupe ignorierte der 18-Jährige jedoch und gab Gas.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auf der Kurt-Schumacher-Brücke beschleunigte der Audi-Fahrer auf eine Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometer. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen über die Brücke nach Ludwigshafen, wo der junge Mann auf die Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke abbog. Der 18-Jährige geriet jedoch hinter der Unterführung der Kaiser-Wilhelm-Straße ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und blieb auf dem Grünstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, stehen. Trotz der hohen Geschwindigkeit und der riskanten Manöver gefährdete der 18-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Seine Beifahrerin klagte nach der Verfolgungsjagd jedoch über Schmerzen im Nacken und am Knöchel.

Bei der weiteren Überprüfung des Audi-Fahrers fielen den Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund, jedoch reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis-Produkte. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der junge Mann den Audi ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters benutzt hatte. Auch eine gültige Fahrerlaubnis hatte der 18-Jährige nicht.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gegen den jungen Mann wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung dauern an. Zudem erwarten ihn Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verfolgungsjagd in Weinheim: 17-Jähriger flieht mit Motorroller vor Polizei
Ohne Führerschein

Verfolgungsjagd in Weinheim: 17-Jähriger flieht mit Motorroller vor Polizei

Als die Polizei den Jugendlichen mit seinem Motorroller kontrollieren will, tritt er aufs Gas. Was folgt, ist eine Verfolgungsjagd durch Weinheimer Wohnstraßen.

15.01.2026

Südhessen: Fahrer nach Verfolgungsfahrt über 70 Kilometer gestoppt
15 Streifenwagen im Einsatz

Südhessen: Fahrer nach Verfolgungsfahrt über 70 Kilometer gestoppt

Die Polizei hat am späten Samstagabend einen flüchtenden Audi-Fahrer nach einer rund 70 Kilometer langen Verfolgungsfahrt auf der A5 bei Kronau gestoppt. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss - 15 Streifenwagen waren im Einsatz.

05.10.2025

Autofahrer gibt bei Polizeikontrolle in Viernheim Gas
Blaulicht-Ticker

Autofahrer gibt bei Polizeikontrolle in Viernheim Gas

Eine Zivilstreife der Polizei wollte am Freitagvormittag einen Skodafahrer kontrollieren. Doch der junge Mann gab Gas. Der Fluchtversuch endete erst in Mannheim.

03.10.2025

Fahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle - Verfolgungsjagd
Frankfurt am Main

Fahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle - Verfolgungsjagd

Sie gefährdet andere Fahrer auf der Autobahn. Dann flüchtet sie vor der Polizei. Nun wird gegen sie ermittelt.

24.05.2025

Viernheim: BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd durch Stadtgebiet
Blaulicht

Viernheim: BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd durch Stadtgebiet

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsjagd ging durch das Viernheimer Stadtgebiet.

06.05.2025