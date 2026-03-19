Mannheim: 18-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt
Bei einem Unfall zwischen einem Land Rover und einem Motorrad ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Am Auto entstand so ein erheblicher Schaden, dass der Wagen abgeschleppt werden musste.
Mannheim. Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Wormser Straße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 45-jähriger Mann mit seinem Land Rover links in die Straße „Auf dem Sand“ abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 18-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.
Der Land Rover des 45-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen. (heh)