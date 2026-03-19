Erheblicher Sachschaden

Mannheim: 18-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Land Rover und einem Motorrad ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Am Auto entstand so ein erheblicher Schaden, dass der Wagen abgeschleppt werden musste.

Der 18-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der 18-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Mannheim. Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Wormser Straße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 45-jähriger Mann mit seinem Land Rover links in die Straße „Auf dem Sand“ abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 18-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

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Der Land Rover des 45-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen. (heh)

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