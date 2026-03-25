Hauptbahnhof

Mannheim: 22-Jährige greift Polizisten an

Am Mannheimer Hauptbahnhof greift eine 22-Jährige Einsatzkräfte der Bundespolizei an. Gegen sie laufen nun mehrere Strafanzeigen.

Eine 22-Jährige beleidigte am Mannheimer Bahnhof Polizisten (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Eine 22-Jährige beleidigte am Mannheimer Bahnhof Polizisten (Symbolbild).

Mannheim. Eine 22-Jährige hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Mannheimer Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt. Zuvor meldeten gegen 23.15 Uhr Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn eine offenbar alkoholisierte Frau, die sich mit einem Fahrrad im Bahnhofsbereich bewegte. Die Polizeibeamten kontrollierten die 22-jährige Deutsche kurze Zeit später auf einem Parkplatz.

Sie verweigerte die Vorlage ihres Ausweisdokuments von Beginn an und versuchte im weiteren Verlauf, einen Beamten körperlich anzugehen. Das konnte jedoch verhindert werden. Die junge Frau leistete während der anschließenden Fixierung Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

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Um einen möglichen Drogenkonsum festzustellen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim eine Blutentnahme durchgeführt. Die 22-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend an eine Angehörige übergeben. Sie erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. (sig)

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