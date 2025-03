Mannheim: 27-Jähriger wegen versuchten Mordes in psychiatrischer Klinik

Mannheim. Nachdem ein 27-Jähriger am Montagmorgen seine 61-jährige Mutter im Mannheimer Stadtteil Lindenhof angegriffen hatte, ist am Dienstag ein Unterbringungsbefehl gegen ihn erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium berichtet, wird dem Tatverdächtigen versuchter Mord vorgeworfen. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, soll der 27-Jährige in der Küche seines Elternhauses mit einem Küchenmesser ohne Vorwarnung auf Kopf und Rücken seiner Mutter eingestochen haben - mit der Absicht, sie zu töten.