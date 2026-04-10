Mannheim: 28-Jähriger klaut Becher Kaffee - dann schlägt er um sich

Mannheim. Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr einen Becher Kaffee am Mannheimer Hauptbahnhof gestohlen und sich anschließend heftig gegen die Polizei gewehrt. Laut Polizeimeldung handelte es sich dabei um einen Warenwert von drei Euro. Der venezolanische Staatsangehörige nahm den gefüllten Kaffeebecher aus einer Bäckereifiliale mit - ohne zu bezahlen. Er verließ die Filiale zu Fuß in Richtung Haupthalle.

Die alarmierten Kräfte der Bundespolizei trafen in der Halle auf den Tatverdächtigen, der das Diebesgut noch mit sich führte. Er blieb trotz Aufforderung nicht stehen, sodass die Beamten den 28-Jährigen schließlich festhalten mussten. Dabei wehrte er sich und schlug um sich. Auch den Kaffee schüttete er weg. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, wurde der Mann zur Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl. (sig)