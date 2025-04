Mannheim: 31-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Mannheim. Eine 31-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Montagabend leicht verletzt. Die Autos kollidierten gegen 23.30 Uhr in der Mittelstraße auf Höhe der Lortzingstraße, berichtet die Polizei. Die 31-Jährige wollte in die Mittelstraße einbiegen, weshalb sie sich in den Kreuzungsbereich vortastete. Sie sah kein heranfahrendes Fahrzeug, das Vorfahrt haben könnte, und fuhr los.