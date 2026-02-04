Unter Alkoholeinfluss

Mannheim: 52-jähriger Autofahrer landet im Graben

Die Fahrt eines 52-Jährigen endet in einem Mannheimer Graben. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizisten zudem fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht.

Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden in erheblicher Höhe (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Mannheim. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unter Alkoholeinfluss einen Unfall an der Kreuzung Xaver-Fuhr-Straße und Bösfeld Weg verursacht. Laut Polizei kam der Mann gegen 2.15 Uhr aus Richtung Ludwigshafener Straße und fuhr weiter auf der Xaver-Fuhr-Straße. Hierbei passte er seine Fahrweise nicht an die glatte Fahrbahn an, wodurch er im Kurvenbereich nach links von der Straße abkam. Er durchbrach mit seinem Auto mehrere Poller, Metallzäune sowie das dortige Gleisbett.

Letztendlich kam der Mercedes in einem etwa ein Meter tiefen Graben zum Stehen. Der 52-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von knapp 0,9 Promille fest. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (sig)

