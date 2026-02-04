Mannheim: 52-jähriger Autofahrer landet im Graben

Mannheim. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unter Alkoholeinfluss einen Unfall an der Kreuzung Xaver-Fuhr-Straße und Bösfeld Weg verursacht. Laut Polizei kam der Mann gegen 2.15 Uhr aus Richtung Ludwigshafener Straße und fuhr weiter auf der Xaver-Fuhr-Straße. Hierbei passte er seine Fahrweise nicht an die glatte Fahrbahn an, wodurch er im Kurvenbereich nach links von der Straße abkam. Er durchbrach mit seinem Auto mehrere Poller, Metallzäune sowie das dortige Gleisbett.