Mannheim. Eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin hat sich nach einem mutmaßlichen Parkrempler bei der Polizei in Mannheim gemeldet. Ein Geschädigter wurde jedoch noch nciht vorstellig, berichtet die Polizei. Die Frau beschädigte wohl beim Einparken am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Lange Rötterstraße ein bereits abgestelltes Fahrzeug. Die 74-Jährige bemerkte erst später, dass ihr Peugeot an der Stoßstange beschädigt war und begab sich am Folgetag zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Dort schilderte sie den Vorfall. Sie konnte jedoch nur noch angeben, dass sie neben einem dunklen Auto geparkt hatte. Näheres konnte sie nicht mehr sagen.