Mannheim: 74-Jährige stellt sich nach mutmaßlichem Unfall der Polizei
Eine 74-Jährige hat wohl beim Einparken in Mannheim ein anderes Auto angerempelt. Sie fuhtr zunächst davon, stellte sich jedoch später der Polizei.
Mannheim. Eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin hat sich nach einem mutmaßlichen Parkrempler bei der Polizei in Mannheim gemeldet. Ein Geschädigter wurde jedoch noch nciht vorstellig, berichtet die Polizei. Die Frau beschädigte wohl beim Einparken am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Lange Rötterstraße ein bereits abgestelltes Fahrzeug. Die 74-Jährige bemerkte erst später, dass ihr Peugeot an der Stoßstange beschädigt war und begab sich am Folgetag zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Dort schilderte sie den Vorfall. Sie konnte jedoch nur noch angeben, dass sie neben einem dunklen Auto geparkt hatte. Näheres konnte sie nicht mehr sagen.
Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht im Rahmen der Unfallermittlungen jetzt den Fahrzeughalter und weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 3301 0 entgegengenommen. (heh)