Mannheim: Straßenbahn kracht in Peugeot - ein Verletzter

Mannheim. Ein 51-jähriger Straßenbahnfahrer hat am Mittwochmorgen in der Feudenheimer Straße in Mannheim einen Verkehrsunfall mit einem Auto verursacht. Dabei Nach Angaben der Polizei war ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer ebenfalls auf der Straße stadteinwärts unterwegs. An einer grünen Ampel beabsichtigte der Pkw-Fahrer zu wenden, um in die Straße Pfeifferswörth einzufahren. Der Fahrer der Straßenbahn missachtete jedoch das für ihn geltende Haltesignal und stieß mit dem Peugeot zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen die dortige Ampel geschleudert.