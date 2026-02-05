Mannheim: Straßenbahn kracht in Peugeot - ein Verletzter
Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ist ein 39-Jähriger verletzt worden. Die Schuldfrage ist in diesem Fall laut Polizei eindeutig.
Mannheim. Ein 51-jähriger Straßenbahnfahrer hat am Mittwochmorgen in der Feudenheimer Straße in Mannheim einen Verkehrsunfall mit einem Auto verursacht. Dabei Nach Angaben der Polizei war ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer ebenfalls auf der Straße stadteinwärts unterwegs. An einer grünen Ampel beabsichtigte der Pkw-Fahrer zu wenden, um in die Straße Pfeifferswörth einzufahren. Der Fahrer der Straßenbahn missachtete jedoch das für ihn geltende Haltesignal und stieß mit dem Peugeot zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen die dortige Ampel geschleudert.
Der 39-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und sein Pkw abgeschleppt. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Schienenverkehr rollte gegen 08.45 Uhr wieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. (heh)