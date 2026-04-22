Im Treppenhaus

Mannheim: 86-Jährige nach Raub schwer verletzt

Eine 86-Jährige ist in Mannheim von einem Unbekannten hinterrücks angegriffen und ausgeraubt worden. Sie wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Die Polizei Mannheim sucht jetzt Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei Mannheim sucht jetzt Zeugen (Symbolbild).

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag eine 86-Jährige in Mannheim (Q 3) im Treppenhaus attackiert und sie ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei war die Frau zuvor in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter die Geschädigte spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits beobachtet haben muss und ihr daraufhin gezielt gefolgt sei. Am Hauseingang schlich sich der Unbekannte mit der 86-Jährige ins Treppenhaus, wo er die Seniorin zu Boden riss und ihr die Handtasche und den Geldbeutel mit rund 300 Euro stahl. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Die 86-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter war männlich, etwa 1,70 Meter groß und soll auffällig dünn gewesen sein. Zudem ging der Mann „leicht buckelig“ und hatte markante hervorstehende Wangenknochen. Er trug eine Schildmütze, eine weiß-schwarze Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose. Er hatte ein schwarzes Mountainbike dabei, an dessen Lenker eine schwarze Sporttasche befestigt war.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, der beschriebenen Person im Bereich Q 3 begegnet sind oder sonstige Hinweise mitteilen können, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)

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