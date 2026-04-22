Mannheim: 86-Jährige nach Raub schwer verletzt

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag eine 86-Jährige in Mannheim (Q 3) im Treppenhaus attackiert und sie ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei war die Frau zuvor in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter die Geschädigte spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits beobachtet haben muss und ihr daraufhin gezielt gefolgt sei. Am Hauseingang schlich sich der Unbekannte mit der 86-Jährige ins Treppenhaus, wo er die Seniorin zu Boden riss und ihr die Handtasche und den Geldbeutel mit rund 300 Euro stahl. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Die 86-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.