Unfall

Mannheim: Auto erfasst E-Scooter - 38-Jähriger verletzt

Bei einem Unfall zwischen Auto und E-Scooter in Mannheim wird ein 38-Jähriger verletzt. Dabei knallt er erst auf die Motorhaube, bevor er über das Dach fliegt.

In Mannheim gab es einen Unfall zwischen Auto und E-Scooter (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Mannheim gab es einen Unfall zwischen Auto und E-Scooter (Symbolbild).

Mannheim. Ein 75-jähriger VW-Fahrer hat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Pommerstraße in Mannheim einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer in Richtung Käfertal unterwegs, als er vor einem Fußgängerüberweg die Vorfahrt des 38-Jährigen missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer auf die Motorhaube und Frontscheibe knallte. Anschließend fiel er über das Fahrzeugdach auf die Straße. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 6.000 Euro. Die Pommernstraße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. (sig)

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