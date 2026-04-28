Mannheim: Auto erfasst E-Scooter - 38-Jähriger verletzt

Mannheim. Ein 75-jähriger VW-Fahrer hat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Pommerstraße in Mannheim einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer in Richtung Käfertal unterwegs, als er vor einem Fußgängerüberweg die Vorfahrt des 38-Jährigen missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer auf die Motorhaube und Frontscheibe knallte. Anschließend fiel er über das Fahrzeugdach auf die Straße. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 6.000 Euro. Die Pommernstraße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. (sig)