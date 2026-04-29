Mannheim: Autofahrerin schneidet Radfahrer - 19-Jähriger verletzt
Ein 19-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall in Mannheim verletzt. Die Autofahrerin fuhr weiter, die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein 19-jähriger Radfahrer wurde am Montagmittag bei einem Unfall im Kreuzungsbereich N7/Kunststraße verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr eine noch unbekannte Autofahrerin kurz vor 12 Uhr nach dem Unfall weiter, ohne anzuhalten.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog die Autofahrerin aus dem Quadrat N7 nach rechts in die Kunststraße ab. Dabei schnitt sie den daneben fahrenden Radfahrer. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich. Zu dem Auto ist bekannt, dass es ein Heidelberger Kennzeichen und eine helle Farbe gehabt haben soll. Ein unabhängiger Zeuge soll den Unfall beobachtet haben. Der Polizei ist dieser Zeuge bislang jedoch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 3310 entgegen. (tak)