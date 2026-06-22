Unfall

Mannheim: Betrunkene BMW-Fahrerin kracht auf VW - eine Person verletzt

Eine BMW-Fahrerin hat am Samstag einen Verkehrsunfall in Mannheim verursacht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch.

Bei dem Unfall in Mannheim wurde eine Person verletzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei dem Unfall in Mannheim wurde eine Person verletzt (Symbolbild).

Mannheim. Eine stark alkoholisierte 69-jährige BMW-Fahrerin hat am Samstagnachmittag in Mannheim einen Auffahrunfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war die 69-Jährige gegen 16 Uhr stadteinwärts auf der Luzenbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Akazienstraße musste sie wegen einer roten Ampel anhalten. Vor ihr wartete bereits eine 57-Jährige VW-Fahrerin auf Grün. Nach einigen Sekunden gab die 69-Jährige pülötzlich unvermittelt Gas und krachte in den Wagen, der vor ihr wartenden Frau. Die Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen am Nacken und begab sich selbständig in medizinische Behandlung.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch im Atem der 69-Jährigen. Zudem machte sie einen ungepflegten Eindruck und machte zusammenhanglose Äußerungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des Verkehrsunfalls, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung gegen die 69-Jährige. Ihr Führerschein wurde einbehalten. (heh)

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