Mannheim: Betrunkene BMW-Fahrerin kracht auf VW - eine Person verletzt

Mannheim. Eine stark alkoholisierte 69-jährige BMW-Fahrerin hat am Samstagnachmittag in Mannheim einen Auffahrunfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war die 69-Jährige gegen 16 Uhr stadteinwärts auf der Luzenbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Akazienstraße musste sie wegen einer roten Ampel anhalten. Vor ihr wartete bereits eine 57-Jährige VW-Fahrerin auf Grün. Nach einigen Sekunden gab die 69-Jährige pülötzlich unvermittelt Gas und krachte in den Wagen, der vor ihr wartenden Frau. Die Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen am Nacken und begab sich selbständig in medizinische Behandlung.