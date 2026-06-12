Mannheim: BMW-Fahrerin missglückt Spurwechsel - zwei Verletzte

Mannheim. Zwei Personen sind bei einem Unfall am Donnerstagabend in Mannheim leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 27-jährige BMW-Fahrerin mit einer Beifahrerin auf der mittleren Spur der Reichskanzler-Müller-Straße im Stadtteil Schwetzingerstadt unterwegs. Als sie auf die rechte Spur wechselte, übersah sie jedoch einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall wurden sowohl der 30-Jährige als auch die Beifahrerin der BMW-Fahrerin verletzt. Beide kamen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. (heh)