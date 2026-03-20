Mannheim: Betrunkener Fahrer kracht in geparkten Anhänger - Mercedes fackelt ab
Nach einem Unfall steht ein Mercedes CLK in Mannheim in Flammen. Die Polizei zweifelt sofort an der Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers.
Mannheim. Ein betrunkener Mercedes-Fahrer hat am Freitagmorgen in Mannheim-Käfertal einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Auto ausbrannte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 29-Jährige mit seinem Mercedes CLK die Gorxheimer Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Kurz vor der Einmündung zum Waldgrubenweg krachte er auf einmal gegen einen geparkten Anhänger. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf einen weiteren Anhänger und einen geparkten Opel Corsa geschoben.
Der Mercedes wurde nach dem Aufprall hingegen gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand geschleudert. Daraufhin fing der Innenraum des Fahrzeugs an zu brennen. Die Polizei geht davon aus, dass es durch das Auslösen des Airbags zu einem Kabelbrand kam. Die Feuerwehr der Stadt Mannheim konnte die Flammen löschen, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.
Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer womöglich betrunken war. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er aushändigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (heh)