Mannheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher im Zimmer
Eine Frau hat am Sonntagabend in Mannheim einen Einbrecher aus ihrer Wohnung verjagt. Der Mann flüchtete ohne Beute.
Mannheim. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hat am Sonntagabend einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, hörte die Frau gegen 20.45 Uhr ein lautes Geräusch in ihrer Wohnung in der Langstraße. Als sie die Zimmertür öffnete, um nach dem Rechten zu schauen, sah sie einen unbekannten Mann und machte lautstark auf sich aufmerksam. Der Einbrecher flüchtete umgehend aus der Wohnung, ohne etwas zu entwenden.
Laut Zeugin war der Mann zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine dunkle Jacke. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. (heh)