Mannheim: Einbrecher erbeuten Dosenbier und Energy-Drinks aus Tankstelle
Eine Tankstelle in Mannheim-Vogelstang ist zum Ziel unbekannter Täter geworden. Ihre Beute wirkt ungewöhnlich.
Mannheim. Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in eine Tankstelle in der Magdeburger Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher mehrere Dosen Bier und Energy-Drinks. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten über eine Hintertür in den Verkaufsraum ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die Deutsch sprachen. Weitere Erkenntnisse zu den Einbrechern liegen nicht vor. Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bitten Zeugen, Hinweise zur Tat oder zu den Tätern unter der Telefonnummer 0621 71849 0 zu melden. (heh)