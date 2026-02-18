Mannheim: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht
Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in einen Kiosk in Mannheim eingedrungen. Die Polizei ermittelt.
Mannheim. Bislang Unbekannte sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in einen Kiosk in der Straße Am Steingarten in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Kriminellen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Telefonnummer 0621 33010 Hinweise entgegen. (sig)