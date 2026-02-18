Am Steingarten

Mannheim: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in einen Kiosk in Mannheim eingedrungen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in Mannheim (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in Mannheim (Symbolbild).

Mannheim. Bislang Unbekannte sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in einen Kiosk in der Straße Am Steingarten in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Kriminellen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Telefonnummer 0621 33010 Hinweise entgegen. (sig)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim
Zeugen gesucht

Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim

Ein Unbekannter ist in Mannheim-Feudenheim über den Balkon in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden rund 650 Euro entwendet. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Taten besteht.

09.10.2025

Mannheim: Mann in Kiosk angeschossen – Polizei sucht bewaffneten Täter
Zeugen gesucht

Mannheim: Mann in Kiosk angeschossen – Polizei sucht bewaffneten Täter

Ein Unbekannter hat in einem Kiosk in der Mannheimer Innenstadt einen 39-Jährigen mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben ist der Täter weiterhin auf der Flucht.

05.10.2025

Mannheim: Unbekannter begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht 
Verkehrsunfall

Mannheim: Unbekannter begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht 

Ein noch unbekannter Autofahrer verursachte am Samstag gegen12.40 Uhr einen Unfall und flüchtete anschließend.

23.09.2025

Mannheim: Unbekannter greift Anwohner in Garage an - Zeugen gesucht
Gefährliche Körperverletzung

Mannheim: Unbekannter greift Anwohner in Garage an - Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Angreifer gegen 19.30 Uhr mehrfach auf den Oberkörper des Opfers ein. Bei der mutmaßlichen Tatwaffe soll es sich um eine Eisenstange handeln.

25.06.2025

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 
Bundespolizei ermittelt

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 

Auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe haben Unbekannte einen ICE mit Steinen beworfen und Scheiben beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

07.05.2025