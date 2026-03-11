Blaulicht

Mannheim: Frauenleiche am Karlstern gefunden

Eine Frauenleiche ist am Mittwoch im Käfertaler Wald gefunden worden. Die Polizei schließt eine Gewalttat nicht aus.

Das Waldgebiet rund um den Karlstern wurde abgesucht (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Das Waldgebiet rund um den Karlstern wurde abgesucht (Symbolbild).

Mannheim. Eine Frauenleiche ist am Mittwochmorgen am Karlstern in Mannheim gefunden worden. Eine Spaziergängerin fand die leblose Frau gegen 8 Uhr im Wald. Nach Angaben der Polizei kann eine Gewalttat momentan nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Gerichtsmedizin Heidelberg waren im Einsatz. Im Zuge der Ermittlung wurde das Waldgebiet rund um den Auffindeort weiträumig abgesucht. Die Hintergründe des Todes der Frau sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)

