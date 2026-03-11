Mannheim: Frauenleiche am Karlstern gefunden

Mannheim. Eine Frauenleiche ist am Mittwochmorgen am Karlstern in Mannheim gefunden worden. Eine Spaziergängerin fand die leblose Frau gegen 8 Uhr im Wald. Nach Angaben der Polizei kann eine Gewalttat momentan nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Gerichtsmedizin Heidelberg waren im Einsatz. Im Zuge der Ermittlung wurde das Waldgebiet rund um den Auffindeort weiträumig abgesucht. Die Hintergründe des Todes der Frau sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)