Tote Frau gefunden - Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Söhrewald (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Toten im Landkreis Kassel schließen die Ermittler ein mögliches Verbrechen nicht aus. Zwei Pilzsammler hatten am Sonntagmittag im Kaufunger Wald in der Gemarkung Söhrewald die Polizei alarmiert, nachdem sie in einem Gebüsch eine leblose Person gefunden hatten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten. Rettungskräfte und eine Polizeistreife stellten kurz darauf den Tod der Frau fest. Sie habe rund 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle «Kiliansblick» neben einem abgelegenen Waldweg gelegen.