Mannheim: Fehlalarm in Containerterminal 

Um 14 Uhr kam es zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einem Containerterminal in der Werfthallenstraße in Mannheim, wie das Polizeipräsidium Mannheim auf WNOZ-Nachfrage bestätigte. Ersten Angaben zufolge handelt es sich um einen Gefahrstoffeinsatz. Die Werfthallenstraße wurde gesperrt. Die Feuerwehr überprüfte einen infrage kommenden Tankcontainer. Es konnte weder an dem Container weder eine Beschädigung, noch eine gefährliche Flüssigkeit festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte.