Mannheim: Handel mit Kokain und Cannabis - sieben Männer festgenommen
In den Wohnungen der Tatverdächtigen wurden neben Drogen auch Waffen gefunden. Die Ermittlungen dauern an.
Mannheim. Sieben Männer im Alter zwischen 23 und 32 sind am Dienstag in Mannheim festgenommen worden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, spätestens seit September 2025 im Bereich zwischen der Schwetzinger Straße und dem Skulpturenplatz an der Kunsthalle mit Betäubungsmitteln, Cannabis und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gehandelt zu haben. Sie sollen insbesondere Kokain und Marihuana in kleinen Mengen an eine Vielzahl von Personen verkauft haben.
Umfassende Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zur Erhebung von Beweismitteln sowie zur Identifizierung und Lokalisierung der Tatverdächtigen (vier tunesische, zwei marokkanische und ein deutscher Staatsangehöriger).
Die Männer wurden allesamt am Dienstag, 17. März, festgenommen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel und Cannabis in nicht geringer Menge, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie gefährliche Gegenstände und Waffen sicher.
Am Mittwoch, 18. März, wurden die sieben Männer dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Cannabis und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis erließ. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurden diese in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.
Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an. (heh)