Polizei

Mannheim: Hyundai legt Straßenbahn lahm

Die Fahrerin gerät mit ihrem Fahrzeug die Straßenbahngleise. Die Gründe für den Unfall sind unklar.

Ein Auto auf den Gleisen blockiert die Straßenbahn in Mannheim eine Stunde lang. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Ein Auto auf den Gleisen blockiert die Straßenbahn in Mannheim eine Stunde lang. (Symbolbild)
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