Unfälle

Auto stößt in Frankfurt frontal mit Straßenbahn zusammen

Die Straßenbahn kracht frontal mit einem Auto zusammen – die Fahrerin und ihre Beifahrerin werden leicht verletzt. Zwischenzeitlich kommt es zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

Bei dem Unfall wurde die Straßenbahn aus den Gleisen gedrückt. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bei dem Unfall wurde die Straßenbahn aus den Gleisen gedrückt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Frankfurt sind die 26-jährige Fahrerin des Pkw und ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es demnach am Freitagabend in einem Kreuzungsbereich im Stadtteil Sachsenhausen, wie die Polizei mitteilte. 

Die 26-Jährige sei dabei frontal mit der Straßenbahn kollidiert. Eine weitere Mitfahrerin sei bei dem Unfall unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden - die Straßenbahn wurde durch den Aufprall aus den Schienen gedrückt. Die Feuerwehr habe das Fahrzeug wieder «eingleisen» müssen. Dadurch sei es zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr gekommen.

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