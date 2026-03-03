Heidelberg: Opel-Fahrer kracht beim Abbiegen in Straßenbahn
Bei einem Unfall zwischen einem Opel und einer Straßenbahn ist in Heidelberg erheblicher Sachschaden entstanden. Der Autofahrer soll gegen eine Verkehrsregel verstoßen haben.
Heidelberg. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer hat am Samstagmittag in der Carl-Benz-Straße in Heidelberg einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der 42-Jährige gegen 13 Uhr auf Höhe des dortigen Restaurants über die Gleise nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch eine rote Ampel und stieß deshalb mit einer Straßenbahn zusammen, die in dieselbe Richtung fuhr.
Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Opel des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Strecke blieb bis 13.47 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim. (heh)