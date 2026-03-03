Erheblicher Sachschaden

Heidelberg: Opel-Fahrer kracht beim Abbiegen in Straßenbahn

Bei einem Unfall zwischen einem Opel und einer Straßenbahn ist in Heidelberg erheblicher Sachschaden entstanden. Der Autofahrer soll gegen eine Verkehrsregel verstoßen haben.

Der Straßenbahnverkehr war zwischenzeitlich gesperrt (Symbolbild). Foto: Melissa Richter
Der Straßenbahnverkehr war zwischenzeitlich gesperrt (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer hat am Samstagmittag in der Carl-Benz-Straße in Heidelberg einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der 42-Jährige gegen 13 Uhr auf Höhe des dortigen Restaurants über die Gleise nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch eine rote Ampel und stieß deshalb mit einer Straßenbahn zusammen, die in dieselbe Richtung fuhr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Opel des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Strecke blieb bis 13.47 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Mercedes kracht gegen Oberleitungsmast – Straßenbahnverkehr steht still
Verkehr

Heidelberg: Mercedes kracht gegen Oberleitungsmast – Straßenbahnverkehr steht still

An der Haltestelle Rohrbach-Süd in Heidelberg ist ein Mercedes frontal gegen einen Oberleitungsmast gefahren. Der Straßenbahnverkehr ist dort vorerst eingestellt. Die Abfahrt in Richtung Stadtmitte ist gesperrt.

08.01.2026

Mannheim: Opel verursacht Unfall mit Straßenbahn - Fahrgast verletzt
Polizei sucht Geschädigte

Mannheim: Opel verursacht Unfall mit Straßenbahn - Fahrgast verletzt

Trotz roter Ampel wollte ein 88-Jähriger in Mannheim einen Bahnübergang überqueren. Dabei kam es zum Unfall mit einer Straßenbahn. Die Polizei sucht jetzt eine Frau, die dabei verletzt wurde.

16.12.2025

Heidelberg: Beim Abbiegen nicht nach hinten geschaut - Unfall 
Fehlender Schulterblick

Heidelberg: Beim Abbiegen nicht nach hinten geschaut - Unfall 

Eine 50-jährige Fahrradfahrerin will in Heidelberg links abbiegen. Ein 71-jähriger BMW Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

13.08.2025

Heidelberg: Opel-Fahrer verursacht Unfall mit Straßenbahn - zwei Verletzte
Unfall

Heidelberg: Opel-Fahrer verursacht Unfall mit Straßenbahn - zwei Verletzte

Straßenbahn und Auto stoßen in Heidelberg zusammen – Bergheimer Straße teilweise gesperrt. Auto- und Straßenbahn-Fahrer verletzt.

15.07.2025

Hemsbach: Betrunkener Autofahrer kracht Opel ins Heck
Blaulicht

Hemsbach: Betrunkener Autofahrer kracht Opel ins Heck

Der 39-jährige Fahranfänger übersah, dass das Fahrzeug vor ihm abbremste und krachte ins Heck. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

18.03.2025