Verkehrsunfall

Auto kracht in Gegenverkehr - Fahrerin stirbt

Zwischen Heusenstamm und Offenbach kommt es zu einem tödlichen Unfall. Zwei Autos stoßen frontal zusammen.

Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalcrash gestorben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalcrash gestorben. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Heusenstamm und Offenbach ist eine Fahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Beim Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Weitere Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst nicht.

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