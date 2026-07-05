Autounfall mit Verletzten

Frontalzusammenstoß bei Fulda

Die Feuerwehr rettet eine 26-Jährige aus einem Wrack – nach einem Frontalcrash auf der B458. Wie es zu dem Unfall kam und wie es den anderen Beteiligten geht.

Rund zwei Stunden war die Bundesstraße im Rahmen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Rund zwei Stunden war die Bundesstraße im Rahmen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Eine 26 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß ihres Wagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 458 bei Fulda schwer verletzt worden. 

Die Frau sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Dipperz und Petersberg (Landkreis Fulda) in den Gegenverkehr geraten, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Die Autofahrerin sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen. 

Die Fahrerin kam nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr zunächst nach links von der Fahrspur ab und streifte ein mit vier Insassen besetztes Auto. Danach sei sie frontal mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen. 

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Dessen Fahrer habe ebenso wie die übrigen Beteiligten leichte Verletzungen erlitten, so die Einsatzkräfte. Die 26-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, während die Leichtverletzten vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. 

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro.

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