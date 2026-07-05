Frontalzusammenstoß bei Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Eine 26 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß ihres Wagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 458 bei Fulda schwer verletzt worden.

Die Frau sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Dipperz und Petersberg (Landkreis Fulda) in den Gegenverkehr geraten, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Die Autofahrerin sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen.

Die Fahrerin kam nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr zunächst nach links von der Fahrspur ab und streifte ein mit vier Insassen besetztes Auto. Danach sei sie frontal mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen.

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Dessen Fahrer habe ebenso wie die übrigen Beteiligten leichte Verletzungen erlitten, so die Einsatzkräfte. Die 26-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, während die Leichtverletzten vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden.