Frau nach schwerem Unfall in Kressbronn gestorben
Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B31 wurde eine 26-jährige Fahrerin schwer verletzt. Im Krankenhaus erliegt sie später ihren Verletzungen. Unklar bleibt, wie es ihrem Beifahrer geht.
Kressbronn (dpa/lsw) - Nach einem schweren Unfall in Kressbronn im Bodenseekreis ist eine 26-jährige Autofahrerin gestorben. Sie erlag ihren Verletzungen am Mittwoch in einem Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Unfall am vergangenen Donnerstag galt auch ihr Beifahrer, ein 50 Jahre alter Mann, als schwerstverletzt. In welchem Zustand sich der Mann derzeit befindet, blieb zunächst unklar.
Die Frau war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 31 frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Sie wurde eingeklemmt und musste mit technischem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Der Fahrer des Autotransporters blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.