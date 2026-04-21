Vollsperrung

Drei Verletzte bei Frontalcrash auf B27

Auf der Bundesstraße zwischen Fulda und Bad Hersfeld stoßen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Eine Person wird schwer verletzt.

Polizei und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Polizei und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild)

Unterhaun (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 27 bei Unterhaun (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Bad Hersfeld am Nachmittag aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. 

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 17-jährige Beifahrer sowie der Fahrer des anderen Wagens wurden nach aktuellem Stand leicht verletzt. Derzeit ist die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

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