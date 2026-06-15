Unfälle

Frontalzusammenstoß bei Neu-Isenburg – Zwei Verletzte

Plötzlich im Gegenverkehr: Eine 21-Jährige kracht frontal mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen. Die Polizei will nun herausfinden, wie es dazu kam.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. (Symbolbild)

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind zwei Menschen im Kreis Offenbach leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet eine 21 Jahre alte Frau auf einer Straße bei Neu-Isenburg in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen eines 36-Jährigen zusammen.

Bei der Kollision am Sonntagabend zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu, die nach derzeitigem Stand aber nicht schwerwiegend waren, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kam.

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