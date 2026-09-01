Mannheim: Kleinlaster-Fahrer schläft ein - 52-Jähriger verletzt
Ein Kleinlaster ist am Dienstagmorgen gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer war zuvor wohl am Steuer eingeschlafen.
Mannheim. Ein 52-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Jungbusch am Steuer seines Kleinlasters eingeschlafen und hat einen Unfall versacht. Nach Angaben der Polizei kam der Kleinlaster nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Sein Fahrzeug war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Baum musste abgesägt werden.