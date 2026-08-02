Unfälle

Brüder verletzt – Unfall nach Sekundenschlaf in Künzell

Ein Auto samt Anhänger prallt gegen einen Baum – der Fahrer soll am Steuer kurz eingenickt sein.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich der Unfall. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich der Unfall. (Symbolbild)

Künzell (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Künzell (Landkreis Fulda) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem Bruder im Auto in der osthessischen Gemeinde unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Der Fahrer und sein 38 Jahre alter Bruder wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. An dem Pkw und dem mitgeführten Anhänger entstand Sachschaden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto prallt gegen Baum und Fahrer stirbt
Unfälle

Auto prallt gegen Baum und Fahrer stirbt

Ein 42-Jähriger kommt nahe Bad Soden-Salmünster mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Unfall endet tödlich. Die Polizei setzt eine Drohne zur Unfallaufnahme ein und bittet Zeugen um Hinweise.

21.07.2026

Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt

Die Männer sind im Auto auf einer Landstraße bei Aalen unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle - mit schweren Folgen.

07.02.2026

Auto hebt ab und prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt
Unfall auf A66

Auto hebt ab und prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer kommt von der Autobahn ab, eine Vertiefung im Boden wird ihm zum Verhängnis. Der Mann hat großes Glück.

02.06.2025

Auto prallt gegen Baum - vier junge Menschen verletzt
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - vier junge Menschen verletzt

Ein 18-Jähriger will auf einer schmalen Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen - und prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum. Einer der vier jungen Insassen wird schwer verletzt.

31.05.2025

Linienbus prallt gegen Baum – Fahrer verletzt
Hohenlohekreis

Linienbus prallt gegen Baum – Fahrer verletzt

Der Unfall passierte in einer Kurve in der Nähe von Ohrnberg. Fahrgäste saßen nicht im Bus.

10.03.2025