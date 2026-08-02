Brüder verletzt – Unfall nach Sekundenschlaf in Künzell
Ein Auto samt Anhänger prallt gegen einen Baum – der Fahrer soll am Steuer kurz eingenickt sein.
Künzell (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Künzell (Landkreis Fulda) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem Bruder im Auto in der osthessischen Gemeinde unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.
Der Fahrer und sein 38 Jahre alter Bruder wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. An dem Pkw und dem mitgeführten Anhänger entstand Sachschaden.