Feuerwehreinsatz

Mannheim: Küchenbrand bricht in Mehrfamilienhaus aus

Einsatzkräfte rücken am Dienstagabend zu einem Küchenbrand in Mannheim aus. Fünf Personen kommen dabei in Kontakt mit Rauchgas.

Die Brandschützer haben das Feuer schnell unter Kontrolle (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Mannheim. Nach einem Küchenbrand im Mannheimer Quadrat L2 sind am Dienstagabend mehrere Personen vom Rettungsdienst behandelt worden. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer um kurz nach 22 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die angerückte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen.

Der Inhaber der Brandwohnung, drei weitere Bewohner und eine Polizeibeamte kamen mit Rauchgas in Kontakt und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Anschließend konnten sie wieder entlassen werden.

Warum das Feuer in der Küche ausbrach, ist noch unklar. Die übrigen Bewohnern konnten nach den Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (sig)

