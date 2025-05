Mannheim: 37-jähriger Mann masturbiert bei Kinderspielplatz

Mannheim. Am Dienstagmittag ist ein Mann in der Nähe des Mannheimer Kinderspielplatzes auf dem Carl-Reiß-Platz festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei neunjährige Kinder gegen 15 Uhr beobachtet, wie sich der Mann in einem Gebüsch am entblößten Glied manipulierte. Die Kinder haben daraufhin ihre Begleitpersonen informiert. Als diese den 37-Jährigen mit seinem Handeln konfrontierte, zog er seine Hose wieder hoch, entschuldigte sich und verließ das Gebüsch. Eine weitere Begleitperson verfolgte den Tatverdächtigen und ermöglichte der alarmierten Streife schließlich die vorläufige Festnahme des Mannes. Gegen den 37-Jährigen wird nun auch durch das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt ermittelt. (bw)