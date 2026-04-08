Mannheim: Mehrere Personen gehen mit Messer und Schlagstock aufeinander los

Mannheim. Bei einem Streit, der am Samstagabend im Mannheimer Strandbad eskaliert ist, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gingen zwei Personengruppen unter anderem mit Messer und Schlagstock aufeinander los. Ein 19-Jähriger hielt sich zunächst zusammen mit Freunden an einer Feuerstelle auf. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es mit einer anderen Gruppe zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurde wohl auch ein Handy gestohlen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621 83397 0 zu melden. (heh)