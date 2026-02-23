Auffahrunfall

Mannheim: Mercedes kracht ungebremst auf Ford - vier Verletzte

Bei einem Auffahrunfall in Mannheim mit vier beteiligten Fahrzeugen werden vier Personen verletzt. Es entsteht zudem ein hoher Sachschaden.

Am Freitagabend sind insgesamt vier Autos in einen Unfall verwickelt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Am Freitagabend sind insgesamt vier Autos in einen Unfall verwickelt (Symbolbild).

Mannheim. Bei einem Unfall in der Mannheimer Neckarstadt sind am Freitagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand zudem ein Sachschaden von fast 30.000 Euro. Um kurz nach 23 Uhr war ein 21-jähirger Mercedes-Fahrer auf der rechten Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadt unterwegs, als er an der roten Ampel auf Höhe der Straße Schafweide einer 36-jährigen Citroën-Fahrerin ungebremst ins Heck fuhr.

Der Citroën wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Ford eines 21-Jährigen geschoben und drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse. Dabei streifte der Wagen zudem einen auf der linken Fahrspur stehenden Citroën eines 46-jährigen Mannes. Der Ford-Fahrer sowie drei Mitfahrende in den anderen Pkw verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Citroën der 36-Jährigen als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es zeitweise zu Straßensperrungen. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, sodass es keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen gab. (sig)

