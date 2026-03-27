101 Tage Haft

Mannheim: Polizei nimmt vierfach gesuchten 26-Jährigen am Hauptbahnhof fest

Bei einer Routinekontrolle werden Bundespolizisten auf einen 26-Jährigen aufmerksam. Es stellt sich heraus, dass der Mann viermal polizeilich gesucht wurde.

Bundespolizisten haben am Mannheimer Hauptbahnhof einen gesuchten Mann festgenommen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Bundespolizisten haben am Mannheimer Hauptbahnhof einen gesuchten Mann festgenommen (Symbolbild).

Mannheim. Die Bundespolizei hat am Donnerstagvormittag am Mannheimer Hauptbahnhof einen vierfach gesuchten Mann festgenommen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten den 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen gegen 11.40 Uhr zunächst routinemäßig. Dabei stellten sie fest, dass der Mann viermal polizeilich gesucht wurde und wegen Diebstahlsdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Gefängnisstrafe verbüßen sollte. Der 26-Jährige hätte dies mit der Zahlung einer Geldstrafe abwenden können. Da er den Betrag aber nicht aufbringen konnte, verbüßt er nun eine 101-tägige Haftstrafe. (sig)

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