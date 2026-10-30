Mannheim: Polizei sucht mit Täter-Fotos Zeugen nach Angriff auf Aktivisten-Gruppe
Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Angriff auf eine Gruppe politischer Aktivisten in Mannheim liegen nun Bilder von Tatverdächtigen vor. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Mannheim. Eine Gruppe von insgesamt etwa 40 Personen hat Ende August in Mannheim-Neckarstadt 25 Personen aus dem Umfeld der Gruppierung „Gemeinsam Deutschland Gestalten“ (GDG) angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, setzte die Gruppe dabei Schlagstock und Pfefferspray ein und lauerte der GDG-Gruppe an der Kreuzung Zellerstraße und Soironstraße auf. Die Attacke ereignete sich gegen 20 Uhr an einem Samstagabend, 29. August 2026.
Die Angreifer hatten sich laut Polizei in zwei etwa gleich große Gruppen aufgeteilt. Sie waren bei der Tatausführung teilweise oder vollständig vermummt. Eine Person aus der GDG-Gruppe erlitt durch den Angriff eine Kopfplatzwunde und eine Armfraktur. Weitere Personen erlitten Prellungen sowie Augen- und Hautreizungen durch das eingesetzte Pfefferspray. Den Angreifern gelang zunächst unerkannt die Flucht.
Die Kriminalpolizei ermittelte unmittelbar nach dem Vorfall wegen schweren Landfriedensbruchs. Mittlerweile liegen Lichtbilder von Tatverdächtigen vor. Sie sind hier abrufbar. Die Polizei nimmt Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.