Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Gruppe in Mannheim
Vergangenes Wochenende kommt es zu einem gewalttätigen Vorfall in Mannheim. Staatsanwaltschaft und Polizei nennen weitere Details - und suchen Zeugen.
Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Mannheim haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Behörden hervorgeht, sind vergangenen Samstagabend 20 Personen der Gruppierung «Gemeinsam Deutschland Gestalten» von einer 15- bis 20-köpfigen Gruppe angegriffen worden. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden.
Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln demnach wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen Unbekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Ermittler interessieren sich auch dafür, ob sich verdächtige Personengruppen bereits vor der Tat im Bereich der Bonifatiuskirche und des Eichbaum Brauhauses aufgehalten haben.
Beitrag auf Indymedia
Über den Vorfall hatte zunächst das rechtskonservative Portal «Apollo News» berichtet - eine «Gruppe konservativer Aktivisten» sei von «vermummten Linksextremisten» mit Schlagstöcken attackiert worden. Auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform Indymedia war zudem ein Beitrag erschienen, in dem der Angriff als «erzieherische Abreibung» seitens lokaler Antifaschisten beschrieben wurde.
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