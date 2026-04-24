Unfall

Mannheim: Polizeiauto auf Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Am Donnerstagabend ist es zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Fahrzeug der Polizei gekommen. Beim genauen Unfallhergang bleiben jedoch noch viele Fragen offen.

Die Aussagen des VW-Fahrers und des Polizisten des Mannheimer Präsidiums unterscheiden sich (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Aussagen des VW-Fahrers und des Polizisten des Mannheimer Präsidiums unterscheiden sich (Symbolbild).

Mannheim. Ein Sprinter der Polizei ist am Donnerstagabend auf einer Einsatzfahrt in Mannheim in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 29-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem VW T-Roc stadtauswärts auf der Friedrich-Eber-Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich das Fahrzeug der Polizei mit Martinshorn von hinten. Auf Höhe der Röntgenstraße kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 8.000 Euro.

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Die Aussagen der beiden Fahrer zum genauen Ablauf des Unfalls unterscheiden sich jedoch. Der Verkehrsdienst Mannheim bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4222 zu melden. (heh)

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