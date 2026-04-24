Mannheim: Polizeiauto auf Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Mannheim. Ein Sprinter der Polizei ist am Donnerstagabend auf einer Einsatzfahrt in Mannheim in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 29-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem VW T-Roc stadtauswärts auf der Friedrich-Eber-Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich das Fahrzeug der Polizei mit Martinshorn von hinten. Auf Höhe der Röntgenstraße kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 8.000 Euro.