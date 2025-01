Mannheim: Prozess gegen Raser nach tödlichem Unfall auf B36 

Mannheim. Ein Mann soll am 8. Juni einen tödlichen Unfall auf der B36 zwischen Mannheim-Neckarau und Neuostheim verursacht haben. Hierbei wurden zudem mehrere Personen verletzt und Autos beschädigt, teilte das Landgericht Mannheim mit. Die Staatsanwaltschaft habe die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt, da der Mann an einer Schizophrenie leide und zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen sein soll. Der Prozess beginnt am Donnerstag, 6. Februar (9 Uhr).