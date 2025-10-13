Mannheim: Unbekannte entsorgen Asbest in Grünanlage
Mehrere Müllsäcke wurden illegal in einer Mannheimer Grünanlage entsorgt. Wie die Polizei feststellte, waren asbesthaltige Materialien in den Säcken.
Mannheim. Unbekannte Täter haben Säcke mit asbesthaltigem Müll in einer Grünanlage in Mannheim-Neuostheim abgelegt. Nach Angaben der Polizei verständigte eine Zeugin am Sonntagvormittag die Ordnungshüter und teilte mit, dass in einer Grünanlage in der Lauffener Straße Müllsäcke abgelegt worden waren. Vor Ort stellten die Beamten acht gefüllte "Big Bags" fest.
Die Spezialisten des Fachbereichs "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bezüglich der illegalen Müllentsorgung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden. (heh)