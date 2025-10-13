Illegale Müllentsorgung

Mannheim: Unbekannte entsorgen Asbest in Grünanlage

Mehrere Müllsäcke wurden illegal in einer Mannheimer Grünanlage entsorgt. Wie die Polizei feststellte, waren asbesthaltige Materialien in den Säcken.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte Täter haben Säcke mit asbesthaltigem Müll in einer Grünanlage in Mannheim-Neuostheim abgelegt. Nach Angaben der Polizei verständigte eine Zeugin am Sonntagvormittag die Ordnungshüter und teilte mit, dass in einer Grünanlage in der Lauffener Straße Müllsäcke abgelegt worden waren. Vor Ort stellten die Beamten acht gefüllte "Big Bags" fest.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Spezialisten des Fachbereichs "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bezüglich der illegalen Müllentsorgung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Große Zahl an Gelben Säcken brennt in Müllentsorgungsbetrieb
Feuer unter Kontrolle

Große Zahl an Gelben Säcken brennt in Müllentsorgungsbetrieb

In einer Halle eines Entsorgungsbetriebs bricht ein Brand aus. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude kann die Feuerwehr verhindern.

24.07.2025

Schon wieder Müll illegal zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel entsorgt
Umwelt

Schon wieder Müll illegal zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel entsorgt

Bei der Parkbucht an der L3257 zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel haben Unbekannte wieder illegal Müll entsorgt. Für die Müllsünder könnte es teuer werden.

11.03.2025

Rund vier Tonnen Asbestplatten auf Feldweg entsorgt
Umwelt

Rund vier Tonnen Asbestplatten auf Feldweg entsorgt

Unbekannte fahren wohl mit einem Fahrzeug auf einen Feldweg - und kippen asbesthaltige Platten und Bauschutt einfach in die Landschaft. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

05.07.2024

Säcke mit einer Tonne Kokain auf Borkum angespült
Drogenfund auf Nordseeinsel

Säcke mit einer Tonne Kokain auf Borkum angespült

Eine Urlauberin macht im April am Strand der Nordseeinsel Borkum eine ungewöhnliche Entdeckung. Sie findet mehrere große Säcke - befestigt an einer Rettungsweste. Nun ist klar, was sich darin befand.

04.07.2024

Unbekannte fällen Baum in Grünanlage
Weinheim

Unbekannte fällen Baum in Grünanlage

Eine etwa fünf Jahre alte Esche wurde derart beschädigt, dass sie umknickte. Polizei sucht Zeugen.

31.01.2024