Unfall

Mannheim: Unfall zwischen Reisebus und Straßenbahn legt Verkehr lahm

Polizei und Rettungsdienst sind momentan in Mannheim im Einsatz. An einer Kreuzung kam es zu einen Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn.

Stadteinwärts kommt in Mannheim es zu Verkehrsbehinderungen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Stadteinwärts kommt in Mannheim es zu Verkehrsbehinderungen (Symbolbild).

Mannheim. Nach einem Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn in der Schwetzinger Straße kommt es in Mannheim stadteinwärts zu massiven Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei berichtet, stießen die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung zur Reichkanzler-Müller-Straße zusammen. Angaben zu Verletzten oder dem Unfallhergang können noch nicht gemacht werden. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. (heh)

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