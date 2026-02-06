Mannheim: Vier Verletzte nach Unfall zwischen Mercedes und Straßenbahn

Mannheim. Bei einem Unfall zwischen einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin und einer Straßenbahn sind am Freitagnachmittag in Mannheim vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll die Frau beim Linksabbiegen von der Neckarauer Straße in die Niederfeldstraße eine rote Ampel missachtet haben. Dadurch stieß sie mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammen, die in gleicher Richtung fuhr. Bei dem Unfall wurden vier Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt.