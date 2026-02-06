Mannheim: Vier Verletzte nach Unfall zwischen Mercedes und Straßenbahn
Bei einem Unfall in Mannheim sind vier Personen verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine Frau bei Rot in eine Kreuzung ein.
Mannheim. Bei einem Unfall zwischen einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin und einer Straßenbahn sind am Freitagnachmittag in Mannheim vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll die Frau beim Linksabbiegen von der Neckarauer Straße in die Niederfeldstraße eine rote Ampel missachtet haben. Dadurch stieß sie mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammen, die in gleicher Richtung fuhr. Bei dem Unfall wurden vier Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt.
Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung Neckarauer Straße/Niederfeldstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde von 13.30 bis 14.20 Uhr durch Polizeikräfte geregelt. Der Straßenbahnverkehr wurde gegen 14 Uhr wieder freigegeben. (heh)