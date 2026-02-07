Mannheim: Pkw kollidiert nach Wendemanöver mit Straßenbahn
In Mannheim hat sich am frühen Freitagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ereignet. Vorausgegangen war ein verbotswidriges Wendemanöver des Autofahrers.
Mannheim. Auf der Neckarauer Straße in Mannheim-Neckarau hat sich am frühen Freitagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ereignet. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz vor 18 Uhr an der Kreuzung zur Fabrikstationsstraße.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 48 Jahre alter Fahrer eines Mercedes auf der Neckarauer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung verbotswidrig wenden. Dabei übersah er eine ebenfalls in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam.
Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt, davon etwa 10.000 Euro am Mercedes.
Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim war der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt für etwa 30 Minuten unterbrochen. (dls)