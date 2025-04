Mannheim: Vier Verletzte nach Zusammenstoß mit Ampel am Friedrichsplatz

Mannheim. Nach einem Unfall am Samstagabend am Friedrichsplatz in Mannheim sind vier Pkw-Insassen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der 48 Jahre alte Fahrer war mit einer Ampel zusammengestoßen - zuvor hatte er sich wegen eines unbekannten Autos erschrocken. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der 48-Jährige stadteinwärts den Fahrstreifen wechseln, als sich das unbekannte Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der 48-Jährige sei erschrocken und habe das Fahrzeug ruckartig nach rechts gelenkt. Dabei kollidierte er mit dem Bordstein und ein Vorderreifen platzte.